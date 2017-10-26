Пожар на складе рядом со станцией метро «Нагорная» ликвидирован
Пожар в здании склада на юге Москвы ликвидировал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Есть один пострадавший.
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Пожар в здании склада на юге Москвы ликвидировал. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Есть один пострадавший.
Загорелось четырехэтажное здание в Электролитном проезде, дом № 3, строение 5 рядом со станцией метро «Нагорная», сообщает
В тушении принимали участие 66 человек и 18 единиц спецтехники.