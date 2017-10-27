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09:28 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Погибших и пострадавших при пожаре в здании около The Top Club в Нижнем Новгороде нет

Погибших и пострадавших при пожаре в здании около The Top Club в Нижнем Новгороде нет. Об этом пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону сообщила 26 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, сообщение о возгорании здания на Нижне-Волжской набережной, д. 12 Г поступило в 18:52 26 октября. Пожар был локализован в 20:35. Горение происходило па площади 200 кв. м.

Напомним, что в тушении пожара были задействованы не менее восьми единиц пожарной техники, полиция и медики. По словам одного из сотрудников The Top Club, в соседнем с клубом здании сейчас ведется ремонт. В самом клубе возгорания не было, но, тем не менее, посетителей попросили перейти в другое заведение, находящееся рядом.

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