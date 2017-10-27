Погибших и пострадавших при пожаре в здании около The Top Club в Нижнем Новгороде нет
Погибших и пострадавших при пожаре в здании около The Top Club в Нижнем Новгороде нет. Об этом
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Погибших и пострадавших при пожаре в здании около The Top Club в Нижнем Новгороде нет. Об этом
Согласно информации, сообщение о возгорании здания на
Напомним, что в тушении пожара были задействованы не менее восьми единиц пожарной техники, полиция и медики. По словам одного из сотрудников The Top Club, в соседнем с клубом здании сейчас ведется ремонт. В самом клубе возгорания не было, но, тем не менее, посетителей попросили перейти в другое заведение, находящееся рядом.