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26 октября, источник: Kazinform

Subaru упала в реку в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане автомобиль марки Subaru упал в реку, сообщили в пресс-службе столичного ДВД.

По данным полицейских, водитель, не справившись с управлением на автомашине марки Subaru, совершил наезд на металлическое ограждение и упал в воду. В салоне находились водитель и пассажир. Оба 1994 года рождения. Они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены. Других пострадавших нет.

Автомобиль был извлечен из воды с помощью спецтехники и поставлен на штрафстоянку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возбуждено административное производство по статье 610 «Нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных и других сооружений (административный штраф от 10 до 20 МРП или лишение водительских прав от 9 месяцев до 1 года).

Другие обстоятельства ДТП выясняются.

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