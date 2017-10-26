Subaru упала в реку в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане автомобиль марки Subaru упал в реку, сообщили в
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане автомобиль марки Subaru упал в реку, сообщили в
По данным полицейских, водитель, не справившись с управлением на автомашине марки Subaru, совершил наезд на металлическое ограждение и упал в воду. В салоне находились водитель и пассажир. Оба 1994 года рождения. Они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены. Других пострадавших нет.
Автомобиль был извлечен из воды с помощью спецтехники и поставлен на штрафстоянку.
Возбуждено административное производство по статье 610 «Нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение дорожных и других сооружений (административный штраф от 10 до 20 МРП или лишение водительских прав от 9 месяцев до 1 года).
Другие обстоятельства ДТП выясняются.