Subaru упала в реку в Астане

По данным полицейских, водитель, не справившись с управлением на автомашине марки Subaru, совершил наезд на металлическое ограждение и упал в воду. В салоне находились водитель и пассажир. Оба 1994 года рождения. Они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены. Других пострадавших нет.