Ездил на зимовки, чтобы закрыть ипотеку: знакомая рассказала об ученых, пропавших на борту МИ-8 на Шпицбергене

Это научный сотрудник из отдела гидрологии и устьев рек и водных ресурсов Олег Голованов, ведущий инженер Николай Фатеев. Третий сотрудник — ведущий инженер гидрологического отряда Максим Каулио.

Вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург и упал в море в нескольких километрах от пункта назначения.

Молодые ученые занимались мониторингом состояния ледников и участвовали в экспедиции экологической группы: исследовали снежный покров Баренцбурга.

Веселые и дружные

«Комсомольской правде» удалось поговорить со знакомой пропавших молодых ученых, которая работала с ним в одной из экспедиций.

— Мы работали с ними на НИС «Дальние Зеленцы» в июле 2017 года, — вспоминает Марина. — Ребята работали по Арктическому направлению.

Девушка рассказывает, что Николай и Олег были очень отзывчивыми.

— Всегда помогали на палубных работах, с розеттой, батометром, черпаками. Ребята были веселыми, дружными. Коля (Николай Фатеев — прим. ред.) вроде больше химик, занимался загрязнением тяжелыми металлами. Хотя они там все специалисты широкого профиля. Работы много, финансирование более-менее есть, специалистов там почти нет. Потому что очень тяжелые условия для жизни, — объясняет она.

По ее словам молодые ученые приезжали на Шпицберген на зимовку.

— Коля точно там с июля. Олег тоже с ними был летом, но потом я его видела в Питере, когда летом была там. Получается, он съездил домой и вернулся, — задумывается Марина.

У Олега Голованова в Петербурге осталась семья. Николай Фатеев женат не был. Он ездил на Шпицберген на зимовки, чтобы закрыть ипотеку.

Поиски продолжаются

В МЧС России считают, что пассажиры и экипаж воздушного судна могли выжить, поэтому надежду терять рано. На Шпицбергене для экипажа пропавшего Ми-8 развернули госпиталь.

— В Баренцбурге развернут полевой госпиталь, в больнице Лонгйира также готовы принимать пострадавших, — сообщил генконсул РФ на Шпицбергене Вячеслав Николаев.

Проведение поисково-спасательных работ в акватории Гренландского моря осложняется неблагоприятными метеоусловиями. Сейчас там идет снег, температура воды около нуля.

В связи с крушением вертолета власти Шпицбергена открыли горячую линию для родных экипажа упавшего вертолета. Номер телефона информационной службы для родных и близких в связи с аварией вертолета в Баренцбурге +47 815 02 800.