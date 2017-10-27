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10:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Замминистра ответил персонально

Куратор тыла МВД подал в отставку.

Источник: МВД России

Как стало известно «Ъ», недавний арест начальника НПО «Спецтехника и спецсвязь» (СТиС) МВД России Андрея Нечаева, обвиняемого СКР в злоупотреблении должностными полномочиями, повлек за собой кадровые перестановки в высшем руководстве ведомства. Замглавы МВД по тылу Александр Махонов, рекомендовавший господина Нечаева на должность и курировавший деятельность СТиС, подал рапорт об отставке, а его обязанности на время поисков нового главного тыловика будет исполнять другой замминистра, статс-секретарь МВД Игорь Зубов.

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Как сообщил источник «Ъ», еще на стадии оперативной разработки находящегося сейчас в СИЗО «Лефортово» по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) Нечаева у сотрудников ФСБ и следователей СКР появились вопросы к его непосредственному начальнику Александру Махонову. Он утверждал в качестве куратора подозрительные контракты, заключенные СТиС в рамках создания так называемой единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД, которые сейчас предметно изучают правоохранительные органы.

18 октября, на следующий день после задержания Андрея Нечаева, его куратор Александр Махонов, которого следствие рассматривает пока в качестве свидетеля по делу СТиС, улетел из Москвы в командировку, где выполнил нехарактерную для тыловика функцию — представил сотрудникам ГУ МВД по Кемеровской области их нового начальника. Вернувшись в Москву и проведя несколько встреч с высокопоставленными чиновниками, господин Махонов, по данным собеседника «Ъ», подал главе МВД Владимиру Колокольцеву рапорт об отставке по собственному желанию.

Это еще раз подчеркивает, что МВД России неукоснительно придерживается принципа персональной ответственности руководителей за проступки, совершенные их подчиненными.
Ирина Волк
Официальный представитель МВД

Рапорт единственного из шести заместителей главы МВД гражданского специалиста Махонова (до своего прихода в ведомство в 2012 году он занимался развитием телевизионных и телекоммуникационных систем в столице, занимая различные должности в мэрии Москвы), скорее всего, будет удовлетворен. Однако формальное освобождение замминистра от должности, видимо, произойдет не скоро.

Источники «Ъ» утверждают, что перед увольнением Александр Махонов по установившемуся порядку отгуляет все накопившиеся отпуска и возьмет больничный, чтобы поправить здоровье в ведомственных медучреждениях. Затем дождется указа президента России Владимира Путина, который назначал его на пост, а пока этот документ не поступит в департамент госслужбы и кадров МВД, господин Махонов будет считаться действующим замминистра.

На переходный период, который может растянуться на месяцы, обязанности главного полицейского тыловика, очевидно (приказ о перераспределении полномочий между своими замами глава МВД Владимир Колокольцев еще не подписал), будет исполнять статс-секретарь МВД Игорь Зубов.
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Отметим, что генерал-полковник в отставке, участник боевых действий и кавалер ордена Мужества Зубов, курирующий сейчас взаимодействие министерства с органами госвласти, а также его договорно-правовой департамент, не только служит в органах правопорядка с 1973 года, но и имеет определенный опыт работы в коммерческих структурах: он являлся вице-президентом АФК «Система».

«Больше просто некому», — пояснил источник «Ъ». Дело в том, что все остальные заместители министра имеют узкую и довольно далекую от тыловых вопросов специализацию: первый заместитель министра Александр Горовой традиционно курирует общественную безопасность, Михаил Ваничкин — криминальный блок, Аркадий Гостев — штабную работу, а Александр Романов — полицейское следствие.

Отметим, что в связи с рапортом господина Махонова статс-секретарю Зубову придется взять под свою ответственность помимо НПО СТиС и его так и не завершенных до конца контрактов «огромный пласт», как выразился источник «Ъ», проблем. К тыловой сфере МВД, которую курировал увольняющийся господин Махонов, относятся материально-техническое обеспечение ведомства, медобслуживание сотрудников, кадровая работа, капитальное строительство и распределение жилья, защита ведомственной информации и связи. «В тылу» традиционно находятся Академия управления и Центральный клуб МВД, десятки других федеральных казенных учреждений.

Сергей Машкин

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