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22:34 (мск), источник: РИА Новости

Проверки не нашли нарушений в «Конверс Авиа» накануне инцидента с Ми-8

БРЯНСК, 26 окт — РИА Новости. Ространснадзор, проверявший компанию «Конверс Авиа» незадолго до ЧП с вертолетом Ми-8 у Шпицбергена, не нашел нарушений в ее работе, сообщил РИА Новости в четверг заместитель гендиректора компании «Конверс Авиа» Дмитрий Желязков.

Источник: РИА Новости

По его словам, компания ждет проверок, которые стандартно происходят при любом инциденте с авиационным транспортом.

«Естественно, будут внепланово проверять. Но нас только что проверял Ространснадзор, нарушений у компании нет. Данный маршрут является очень ответственным, там новый вертолет, лучший, образцовый экипаж. Поэтому абсолютно непонятная ситуация, которую никто пока прокомментировать не может», — сказал Желязков.

По его словам, родственники уведомлены о том, что члены экипажа без вести пропали. «Родственники уведомлены, что экипаж без вести пропал», — сказал собеседник агентства.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В «Конверс Авиа» сообщили, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.

Генконсульство РФ в Баренцбурге проверяет информацию о крушении вертолета. По словам генконсула Вячеслава Николаева, вертолет мог совершить аварийную посадку, а не упасть в море.

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