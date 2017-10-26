Проверки не нашли нарушений в «Конверс Авиа» накануне инцидента с Ми-8

Источник: РИА Новости

По его словам, компания ждет проверок, которые стандартно происходят при любом инциденте с авиационным транспортом.

«Естественно, будут внепланово проверять. Но нас только что проверял Ространснадзор, нарушений у компании нет. Данный маршрут является очень ответственным, там новый вертолет, лучший, образцовый экипаж. Поэтому абсолютно непонятная ситуация, которую никто пока прокомментировать не может», — сказал Желязков.

По его словам, родственники уведомлены о том, что члены экипажа без вести пропали. «Родственники уведомлены, что экипаж без вести пропал», — сказал собеседник агентства.

Ранее спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter, что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, в четверг потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). В «Конверс Авиа» сообщили, что вертолет принадлежит этой авиакомпании.