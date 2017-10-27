В Сочи заехавшую в прибой «Ниву» пришлось вытаскивать грузовиком
В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная по словам ее автора, у побережья поселка Лазаревское.
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В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная по словам ее автора, у побережья поселка Лазаревское.
Мужчина снял автомобиль «Нива», застрявший на диком пляже у берегозащитных тетраподов.
Судя по всему, водитель решил прокатиться по прибрежной полосе, а машина застряла в морском песке. Позже в интернете появилась еще одна видеозапись, сделанная, видимо, на следующее утро. На кадрах видно, как «Ниву» буксирует вдоль берега грузовик ГАЗ.