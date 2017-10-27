В Сочи заехавшую в прибой «Ниву» пришлось вытаскивать грузовиком

Судя по всему, водитель решил прокатиться по прибрежной полосе, а машина застряла в морском песке. Позже в интернете появилась еще одна видеозапись, сделанная, видимо, на следующее утро. На кадрах видно, как «Ниву» буксирует вдоль берега грузовик ГАЗ.