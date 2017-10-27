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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Подросток жестоко избил взрослого мужчину в Приморье

Семнадцатилетний житель Спасска-Дальнего обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, об этом «Deita. ru» сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

Обвиняемый поссорился с 45-летним мужчиной и ударил его ножом в область грудной клетки. Затем несколько раз ударил жертву руками по голове.

Возбуждено уголовное дело, доказательств по которому собрано более чем достаточно. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Таисия Масина.

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