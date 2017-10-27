Подросток жестоко избил взрослого мужчину в Приморье
Семнадцатилетний житель
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Семнадцатилетний житель
Обвиняемый поссорился с 45-летним мужчиной и ударил его ножом в область грудной клетки. Затем несколько раз ударил жертву руками по голове.
Возбуждено уголовное дело, доказательств по которому собрано более чем достаточно. С утвержденным прокурором обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Таисия Масина.