Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене

«В зоне поисков было обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок», — цитирует ТАСС спасателя. Господин Хонгсет уточнил, что подтвердить эту теорию можно будет лишь после подробного изучения района падения с помощью беспилотной субмарины.
Вчера в 2−3 км от порта Баренцбург упал в море российский Ми-8, летевший из шахтерского поселка Пирамида. Сообщений об аварийной ситуации от экипажа не поступало. Около 16:35 мск вертолет пропал с радаров.
По информации генконсульства на Шпицбергене, все пассажиры и члены экипажа — россияне. Спасательная служба Норвегии утверждает, что никто из них не выжил.