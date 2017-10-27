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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене

Поисковые отряды нашли место, где мог затонуть разбившийся у архипелага Шпицберген российский вертолет Ми-8. Об этом рассказал руководитель координационного спасательного центра по Северной Норвегии Туре Хонгсет.

Источник: РИА "Новости"

«В зоне поисков было обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок», — цитирует ТАСС спасателя. Господин Хонгсет уточнил, что подтвердить эту теорию можно будет лишь после подробного изучения района падения с помощью беспилотной субмарины.

Вчера в 2−3 км от порта Баренцбург упал в море российский Ми-8, летевший из шахтерского поселка Пирамида. Сообщений об аварийной ситуации от экипажа не поступало. Около 16:35 мск вертолет пропал с радаров.

По информации генконсульства на Шпицбергене, все пассажиры и члены экипажа — россияне. Спасательная служба Норвегии утверждает, что никто из них не выжил.

Поиски вертолета на Шпицбергене осложняет плохая видимость
Во время загрузки произошла ошибка.
00:27 (мск)© Ньюстюб
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