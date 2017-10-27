Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене

«В зоне поисков было обнаружено место, где запах разлившегося горючего сильнее всего, а со дна поднимаются пузыри воздуха. Сонар одного из судов также показывает наличие на дне крупного объекта. Это может говорить о том, что в этом месте лежит вертолет или его крупный обломок», — цитирует ТАСС спасателя. Господин Хонгсет уточнил, что подтвердить эту теорию можно будет лишь после подробного изучения района падения с помощью беспилотной субмарины.