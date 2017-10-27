Харви Вайнштейн подал в суд на основанную им компанию

Источник: AP 2017

Вайнштейн подал иск против The Weinstein Co., пытаясь получить доступ к записям, которые может использовать для защиты себя и компании от возможных исковых требований со стороны женщин, которые подали в суд на TWC в связи с предполагаемым недопустимым поведением Харви Вайнштейна.

Харви Вайнштейн в иске заявляет, что он хочет получить архив всех электронных писем, которые были отправлены с его учетной записи и на его учетную запись. По его словам, эти документы могут предотвратить выплаты по итогам «необоснованных урегулирований» требований.

Будучи одним из крупнейших акционеров TWC, Харви Вайнштейн утверждает, что деньги, которые должны быть выплачены в рамках урегулирования, по сути берутся из его кармана.