В Приморье объявлен первый уровень неблагоприятных метеоусловий. Видеорепортаж Полины Паньковой

Источник: Вести Приморье

Владивосток, 9 утра. С видовой площадки в центре города едва можно рассмотреть жилые дома в районе мыса Чуркина, движение морских судов в бухте Золотой Рог и совсем не видно район Эгершельда. Такая картина в приморской столице обычно наблюдается в сезон туманов, но сегодня к сильной облачности добавился дым от лесных пожаров.

Виктор Чулков, пресс-секретарь Приморского гидрометцентра: «Дым этот принес северный ветер, сильный, который наблюдался в течение нескольких дней, сегодня он стих, и вот эта дымка, оно не рассеивается, а остается висеть в атмосфере Владивостока».

Проще говоря, ветер принес во Владивосток последствия всего того, что сейчас горит на территории Приморья, а также соседних провинций Китая — там на сегодня действует более тысячи термоточек — это поджоги сельскохозяйственных полей. От этого же страдают и жители Хабаровского края в течение нескольких недель. Хабаровчане даже планируют провести пикет за чистый воздух, ведь не спасают даже медицинские маски.

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Анастасия Легалина, жительница г. Хабаровска: «Я нахожусь на последнем месяце беременности, я использую вот такую кислородно-азотную смесь, для того, чтобы хоть как-то частично компенсировать недостаток кислорода в воздухе, потому что я не думаю, что это никак не сказывается на моем здоровье и здоровье ребенка».

Чем дышали сегодня жители Владивостока, пока неизвестно. Результаты исследований проб воздуха специалисты обещают озвучить на следующий день. Впрочем, запах гари не на шутку обеспокоил медиков — они советуют, по возможности, меньше бывать на улице во время сильной задымленности.

Виктор Ковальчук, профессор, доктор медицинских наук, академик ТАНЭБ: «Я думаю, что сегодня ситуация все-таки серьезная, повышенная загазованность есть, дымка есть, уровни могут быть превышены. Это пиковые загрязнения, они влияют только на детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями».