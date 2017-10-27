Соседи спасли детей из горящего дома в Кызылорде

Источник: Newtimes.kz

Как рассказал начальник пожарной части № 11 ДЧС Кызылординской области, майор гражданской защиты Мурат Купешов, сообщение о пожаре в доме номер 9 на улице Новостройки поступило на пульт центрального пункта 23 октября в 16 часов 13 минут.

Когда загорелся дом, соседи первыми прибежали к месту пожара.

«Когда произошло возгорание, я работал во дворе своего дома. Почувствовав запах дыма, я сразу же побежал посмотреть, что горит», — рассказывает Байкен Кенесов.

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Огонь перекрыл путь в дом, уже полыхала входная дверь. Комнаты были охвачены черным дымом. Байкен знал, что в доме могут быть дети. Он незамедлительно сообщил о пожаре на пульт «101». К этому времени к горящему дому прибежал еще один сосед — Руслан Алтынбаев. Вместе они принимают решение проникнуть в дом через окно. Разбив окно, они услышали детский плач.

По словам Руслана, он даже не помнит, как пролез через узкое окно. Главной его целью было найти детей.

«По телевизору видел передачу, где пожарные рассказывали, что надо лечь на пол. Когда я нагнулся, то увидел очертания мебели и двигался, пытаясь найти детей», — вспоминает он.

В течение нескольких секунд он нашел Ернура и Дильназ и передал Байкену.

Сейчас скромные герои — 32-летний Байкен Кенесов и 27-летний Руслан Алтынбаев, помогают соседям восстановить дом после пожара. Родители детей не устают благодарить Руслана и Байкена за спасение детей.