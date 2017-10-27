В Хабаровском крае спасатели обнаружили 20 термоточек за сутки
В нескольких районах прогнозируют третий класс пожарной опасности.
В нескольких районах прогнозируют третий класс пожарной опасности.
На территории Хабаровского края, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки появилось 20 термических аномалий. Специалисты не исключают появление новых пожаров
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Кроме того, за прошедшие сутки брандмейстеры справились с 12 пожарами в населённых пунктах, из них пять разгорелись в жилом секторе и семь — на других объектах. Для ликвидации привлекли 154 человека и 44 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Пожарные просят население края не жечь траву и костры, чтобы не создавать опасность для себя и других жителей региона.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на этой неделе на островах Кабельный и Дачный на территории дальневосточной столицы разгорелись пожары.