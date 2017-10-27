В Хабаровском крае спасатели обнаружили 20 термоточек за сутки

Источник: Восток Медиа

На территории Хабаровского края, по данным космического мониторинга, за прошедшие сутки появилось 20 термических аномалий. Специалисты не исключают появление новых пожаров из-за сложившейся метеорологической обстановки.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас возгорания могут создать угрозу населённым пунктам на всей территории региона, за исключением северных районов. Согласно данным Рослесхоза и Росгидромета, на сегодняшний день, 27 октября, третий класс пожарной опасности прогнозируется на территории Амурского, Бикинского, Вяземского, Советско-Гаванского районов.

Кроме того, за прошедшие сутки брандмейстеры справились с 12 пожарами в населённых пунктах, из них пять разгорелись в жилом секторе и семь — на других объектах. Для ликвидации привлекли 154 человека и 44 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Пожарные просят население края не жечь траву и костры, чтобы не создавать опасность для себя и других жителей региона.