Вор почтенного возраста объявился во Владивостоке
Злоумышленник проник в офисное помещение и ограбил его во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
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Злоумышленник проник в офисное помещение и ограбил его во Владивостоке, сообщает Deita. ru.
52-летний мужчина украл телефон и наручные часы. Сумма ущерба составила более 140 тысяч рублей.
В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания — пишет УМВД Приморья.
Возбуждено уголовное дело, санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Михаил Грач.