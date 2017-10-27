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05:45 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жительница Приангарья перевела аферистам 150 тысяч рублей, взятых в кредит

Заработать в соцсетях не получилось.

В Ангарске полицейские выясняют детали мошенничества, жертвой которого стала 49-летняя местная жительница.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в августе в соцсетях ангарчанка познакомилась с женщиной, которая предложила ей солидный заработок с помощью интернета. Для доверительной беседы незнакомка показала женщине свои паспортные данные.

Чтобы «заработать деньги», местная жительница несколько месяцев перечисляла мошенникам деньги. Однако никаких дивидендов она не получила. В общей сложности потерпевшая перевела 150 тысяч рублей, взятых в кредит.

Деньги ангарчанка переводила через терминал по номеру телефона. Стражи порядка установили, что номер телефона зарегистрирован у оператора мобильной связи в Московской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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