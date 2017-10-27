Жительница Приангарья перевела аферистам 150 тысяч рублей, взятых в кредит

В Ангарске полицейские выясняют детали мошенничества, жертвой которого стала 49-летняя местная жительница.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, в августе в соцсетях ангарчанка познакомилась с женщиной, которая предложила ей солидный заработок с помощью интернета. Для доверительной беседы незнакомка показала женщине свои паспортные данные.

Чтобы «заработать деньги», местная жительница несколько месяцев перечисляла мошенникам деньги. Однако никаких дивидендов она не получила. В общей сложности потерпевшая перевела 150 тысяч рублей, взятых в кредит.