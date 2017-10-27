Жительница Приангарья перевела аферистам 150 тысяч рублей, взятых в кредит
Заработать в соцсетях не получилось.
Заработать в соцсетях не получилось.
В Ангарске полицейские выясняют детали мошенничества, жертвой которого стала 49-летняя местная жительница.
Как сообщает
Чтобы «заработать деньги», местная жительница несколько месяцев перечисляла мошенникам деньги. Однако никаких дивидендов она не получила. В общей сложности потерпевшая перевела 150 тысяч рублей, взятых в кредит.
Деньги ангарчанка переводила через терминал по номеру телефона. Стражи порядка установили, что номер телефона зарегистрирован у оператора мобильной связи в Московской области. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.