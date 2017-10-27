Жителя Хабаровска госпитализировали после пожара в Южном микрорайоне
Загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного здания.
Загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного здания.
Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.
Возгорание произошло в доме по улице Малиновского в Хабаровске. Предварительно есть один пострадавший, мужчина был отправлен в больницу, сообщил корр. ИА AmurMedia сотрудник
Пожар случился сегодня, 27 октября, около 7 часов утра, в десятиэтажном доме по улице Малиновского. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Уже через час пожар усилиями трех отделений пожарной охраны был полностью ликвидирован.
— Пострадал 27-летний мужчина, по предварительным сведениям — госпитализирован. Кроме того, ущерб был причинен домашним вещам на площади около 20 кв. м., — уточнила Екатерина Потворова.