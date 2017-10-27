Жадную красноярку осудят за донос

В Красноярске перед судом предстанет девушка, обвиняемая в заведомо ложном доносе.

Как рассказали Newslab.ru в полиции, с заявлением в дежурную часть обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что у нее украли дорогой смартфон. Красноярска пояснила, что на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина выхватил у нее из рук телефон и убежал.

В ходе расследования полицейские усомнились в показаниях потерпевшей. Выяснилось, что красноярка испытывала финансовые сложности и сама сдала гаджет в ломбард. Девушка обратилась в полицию, так как решила получить ещё и страховку, поскольку смартфон был застрахован от хищения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» и передали его в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы.