В Красноярске Ford сбил пожилую женщину на переходе, а затем проехал по ней

ДТП произошло на пересечении ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса. Пожилая женщина переходила улицу наискосок на запрещающий сигнал светофора. В это время с ул. Парижской Коммуны поворачивал автомобиль Ford и сбил пенсионерку, после чего обеими парами колес проехал по лежащей женщине. После этого водитель остановился и подбежал к пострадавшей.