В Красноярске Ford сбил пожилую женщину на переходе, а затем проехал по ней
Автомобиль двигался на зелёный свет, а пенсионерка — на красный.
Автомобиль двигался на зелёный свет, а пенсионерка — на красный.
Пенсионерка попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.
ДТП произошло на пересечении ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса. Пожилая женщина переходила улицу наискосок на запрещающий сигнал светофора. В это время с ул. Парижской Коммуны поворачивал автомобиль Ford и сбил пенсионерку, после чего обеими парами колес проехал по лежащей женщине. После этого водитель остановился и подбежал к пострадавшей.
По данным ГИБДД, 76-летняя женщина госпитализирована в БСМП.