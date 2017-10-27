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07:10 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске Ford сбил пожилую женщину на переходе, а затем проехал по ней

Автомобиль двигался на зелёный свет, а пенсионерка — на красный.

Пенсионерка попала под колёса автомобиля на пешеходном переходе. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

ДТП произошло на пересечении ул. Парижской Коммуны и ул. Карла Маркса. Пожилая женщина переходила улицу наискосок на запрещающий сигнал светофора. В это время с ул. Парижской Коммуны поворачивал автомобиль Ford и сбил пенсионерку, после чего обеими парами колес проехал по лежащей женщине. После этого водитель остановился и подбежал к пострадавшей.

По данным ГИБДД, 76-летняя женщина госпитализирована в БСМП.

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