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09:38 (мск), источник: Om1.ru

Ночью омич упал с моста в Иртыш

Мужчина выжил, но получил множественные повреждения.

Вчера ночью в больницу скорой медицинской помощи № 1 доставили молодого мужчину. Медики диагностировали у 28-летнего омича множество тяжелых травм: разрыв легких, ушиб и закрытую травму груди, двусторонний пневмоторакс, травматический шок I степени.

Медики сообщили о пациенте в правоохранительные органы. Как стало известно, парень работает в одном из контактных центров Омска. В ту ночь он упал с моста имени 60 лет ВЛКСМ прямо в реку Иртыш.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту несчастного случая и устанавливают все обстоятельства.

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