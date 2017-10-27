Ночью омич упал с моста в Иртыш
Мужчина выжил, но получил множественные повреждения.
Мужчина выжил, но получил множественные повреждения.
Вчера ночью в больницу скорой медицинской помощи № 1 доставили молодого мужчину. Медики диагностировали у 28-летнего омича множество тяжелых травм: разрыв легких, ушиб и закрытую травму груди, двусторонний пневмоторакс, травматический шок I степени.
Медики сообщили о пациенте в правоохранительные органы. Как стало известно, парень работает в одном из контактных центров Омска. В ту ночь он упал с моста имени 60 лет ВЛКСМ прямо в реку Иртыш.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту несчастного случая и устанавливают все обстоятельства.