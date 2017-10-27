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06:59 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мужчина пропал в Северном микрорайоне Хабаровска

Связь с горожанином оборвалась неделю назад.

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Пропавшего Николая Зоткина ищут в Хабаровске родные, сотрудники полиции и волонтеры. Последний раз мужчину видели неделю назад в районе остановки «Магазин № 39», и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск», 46-летний Николай Александрович Зоткин пропал в Северном микрорайоне Хабаровска в минувшую пятницу, 20 октября. Последний раз мужчину выдели в районе остановки «Магазин № 39».

Приметы горожанина: рост 175 см, худощавое телосложение. Мужчина был одет в серые джинсы, темную куртку, ботинки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Николая Зоткина, или желает присоединиться к поискам, могут обращаться по телефонам «горячей линии» ПСО «Амур-Поиск» 89098700203, 89098576300, полиции — 112.

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