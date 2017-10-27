Мужчина пропал в Северном микрорайоне Хабаровска
Связь с горожанином оборвалась неделю назад.
Связь с горожанином оборвалась неделю назад.
Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.
Пропавшего Николая Зоткина ищут в Хабаровске родные, сотрудники полиции и волонтеры. Последний раз мужчину видели неделю назад в районе остановки «Магазин № 39», и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ИА AmurMedia.
Как следует из ориентировки регионального
Приметы горожанина: рост 175 см, худощавое телосложение. Мужчина был одет в серые джинсы, темную куртку, ботинки.
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