Мужчина пропал в Северном микрорайоне Хабаровска

Хабаровск, 27 октября, AmurMedia.

Пропавшего Николая Зоткина ищут в Хабаровске родные, сотрудники полиции и волонтеры. Последний раз мужчину видели неделю назад в районе остановки «Магазин № 39», и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск», 46-летний Николай Александрович Зоткин пропал в Северном микрорайоне Хабаровска в минувшую пятницу, 20 октября. Последний раз мужчину выдели в районе остановки «Магазин № 39».

Приметы горожанина: рост 175 см, худощавое телосложение. Мужчина был одет в серые джинсы, темную куртку, ботинки.