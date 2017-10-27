Дорогой джип загорелся на Золотом мосту во Владивостоке

Владивосток, 27 октября, PrimaMedia.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado загорелся на мосту через бухту Золотой рог во Владивостоке. Это спровоцировало пробку со стороны улицы Калинина, сообщили ИА PrimaMedia очевидцы.

Черный внедорожник загорелся на крайней правой полосе моста, по направлению в сторону фуникулера. Водитель собственными силами пытается ликвидировать возгорание.

Судя по имеющимся фотографиям, ДТП привлекло внимание многих автомобилистов. Как минимум 20 человек сейчас находятся на месте происшествия, фотографируют горящее авто и помогают советами водителю, хотя остановка на мосту официально запрещена.