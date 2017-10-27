Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Mail.Ru Group запустил СМИ для девушекТемы издания включают в себя саморазвитие, карьеру, отношения, современную культуру, здоровый образ жизни и т. д.
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о причине отказа болгарских пилотов летать на МиГе
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12100 лет Октябрьской революции
06:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане массово прививаются от кори

Получить прививку можно в любой поликлинике.

Источник: РИА "Новости"

В связи с тем, что в Хабаровске впервые за много лет были зарегистрированы случаи заражения корью, в крае стартовала массовая вакцинация. На сегодняшний день вакцину получили уже более 700 человек. Поставить такую прививку можно в любой поликлинике. Для того, чтобы эпидемия не получила дальнейшее развитие, Министерство здравоохранения Хабаровского края обеспечивает вакциной все медицинские учреждения. Для этого была специально закуплена противокоревая вакцина.

 — В особую группу риска попадают не привитые от кори люди. Процедуру привития следует пройти всем непривитым, кто младше 35 лет. Кроме того, это касается непривитых людей до 55 лет, которые находятся в группе риска. Это те специалисты, которые работают с детьми, заняты в сфере торговли, социальные работники, мигранты. Случаи заражения пока обнаружены только в Хабаровске, однако, в рамках профилактики прививка ставится в медицинских организациях по всему краю, — объясняет ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на сегодняшний день против кори было привито более 700 человек. Вакцинацию планируется завершить 10 ноября 2017 года.

 — Ситуация в целом стабильная. За прошедшие трое суток новых поступлений заразившихся не поступало. Вакцинация по очагам кори была проведена, все контактные люди по Краснофлотскому району привиты. Получить вакцину пришли многие, люди отнеслись к этому мероприятию с пониманием, хорошую помощь тут оказали СМИ. Хочется сказать, что ситуация налаживается, но остается контингент людей в зоне риска. Наиболее точные прогнозы можно будет дать через 21 день после последнего контакта с заболевшим, — проясняет ситуацию заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» Галина Сиворакша. Врачи также добавляют, что в безопасности находятся те, кто уже ставил такую прививку в детстве. Повторную вакцину вводить не нужно.

ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что болезнь вирусного происхождения была впервые обнаружена у туриста, вернувшегося в Хабаровск с острова Бали.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Александр Григорян покинул «Арарат» в поисках лучшей жизни
Хабаровчане массово прививаются от кори
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты ООН возложили ответственность за химатаку на Асада
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь