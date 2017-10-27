Хабаровчане массово прививаются от кори

Источник: РИА "Новости"

В связи с тем, что в Хабаровске впервые за много лет были зарегистрированы случаи заражения корью, в крае стартовала массовая вакцинация. На сегодняшний день вакцину получили уже более 700 человек. Поставить такую прививку можно в любой поликлинике. Для того, чтобы эпидемия не получила дальнейшее развитие, Министерство здравоохранения Хабаровского края обеспечивает вакциной все медицинские учреждения. Для этого была специально закуплена противокоревая вакцина.

— В особую группу риска попадают не привитые от кори люди. Процедуру привития следует пройти всем непривитым, кто младше 35 лет. Кроме того, это касается непривитых людей до 55 лет, которые находятся в группе риска. Это те специалисты, которые работают с детьми, заняты в сфере торговли, социальные работники, мигранты. Случаи заражения пока обнаружены только в Хабаровске, однако, в рамках профилактики прививка ставится в медицинских организациях по всему краю, — объясняет ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Хабаровска Галина Аристова.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, на сегодняшний день против кори было привито более 700 человек. Вакцинацию планируется завершить 10 ноября 2017 года.

— Ситуация в целом стабильная. За прошедшие трое суток новых поступлений заразившихся не поступало. Вакцинация по очагам кори была проведена, все контактные люди по Краснофлотскому району привиты. Получить вакцину пришли многие, люди отнеслись к этому мероприятию с пониманием, хорошую помощь тут оказали СМИ. Хочется сказать, что ситуация налаживается, но остается контингент людей в зоне риска. Наиболее точные прогнозы можно будет дать через 21 день после последнего контакта с заболевшим, — проясняет ситуацию заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Городская клиническая больница № 10» Галина Сиворакша. Врачи также добавляют, что в безопасности находятся те, кто уже ставил такую прививку в детстве. Повторную вакцину вводить не нужно.