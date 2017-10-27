Самолёт, вылетевший из Перми, вернулся из-за технической неисправности

Как стало известно корреспонденту «АиФ-Прикамье», во время взлёта не сработал датчик «герметизация салона». Из-за этого Sukhoi Superjet не смог набрать высоту.

«В процессе взлёта пилоты убирают шасси, закрылки, включают герметизацию салона и проводят другие манипуляции. В данном случае датчик не загорелся. Поэтому летчики не имели права набирать большую высоту. Они сделали несколько кругов над городом. Видимо, пытались включить прибор. Это нормальный ход вещей. Возможно, герметизация была, просто неисправным был сам датчик. Так как устранить неисправность в полёте не смогли, приняли решения вернуться в аэропорт вылета», — пояснил наш эксперт.