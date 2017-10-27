Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: проблема в ВВС Болгарии - пилоты отказались лететь на МиГ-29
Тина Канделаки пришла в мини-юбке на бал - кадры
Муж Елизаветы Боярской изменился до неузнаваемости (фото)
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
«Не надо никаких слов»: Костенко поддержала Тарасова на матче
55-летняя Свиридова вышла в свет с молодым мужем
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12100 лет Октябрьской революции
07:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Самолёт, вылетевший из Перми, вернулся из-за технической неисправности

Во время взлета не сработал датчик «герметизация салона».

Вечером 26 октября самолёт, вылетевший из Перми, сделал несколько кругов над городом и вернулся в аэропорт «Большое Савино».

Как стало известно корреспонденту «АиФ-Прикамье», во время взлёта не сработал датчик «герметизация салона». Из-за этого Sukhoi Superjet не смог набрать высоту.

«В процессе взлёта пилоты убирают шасси, закрылки, включают герметизацию салона и проводят другие манипуляции. В данном случае датчик не загорелся. Поэтому летчики не имели права набирать большую высоту. Они сделали несколько кругов над городом. Видимо, пытались включить прибор. Это нормальный ход вещей. Возможно, герметизация была, просто неисправным был сам датчик. Так как устранить неисправность в полёте не смогли, приняли решения вернуться в аэропорт вылета», — пояснил наш эксперт.

В социальных сетях пермяки сообщают, что после проведения технического обслуживания борт рейса SU1393 Пермь — Москва всё-таки вылетел.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Цветаевский. Простой рецепт вкусного яблочного пирога
Спасатели нашли вероятное место крушения Ми-8 на Шпицбергене
Эксперты ООН возложили ответственность за химатаку на Асада
СМИ: США готовы ввести санкции против ФСБ, СВР и ГРУ
Десяти миллионам россиян предложили сменить профессию
Курды могли уничтожить танк Abrams ракетой 70-х годов
Запрет на топливо для «Протонов» станет катастрофой для отрасли
Назарбаев подписал указ о переводе алфавита на латиницу
Спорт
ЦСКА сыграет в гостях с «Арсеналом» в матче чемпионата России Победа в Туле позволит армейцам вплотную приблизиться к лидерам турнира «Локомотиву» и «Зениту»
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня» В премьерном выпуске телезрители впервые увидят современный поисковый центр шоу
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как и с чем носить каффы и объемные кольца (фото) Внимательно изучи 12 интересных комбинаций. Броские серьги и тонкие браслеты буквально созданы для холодов
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь