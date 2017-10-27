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07:26 (мск), источник: Om1.ru

Бывший тренер «Авангарда» Раймо Сумманен пойдет под суд

Заседание по делу финна пройдет 16 января.

Финский тренер понесет наказание за оскорбление соперника.

В марте текущего года, во время матчей четвертьфинальной серии второй финской лиги Раймо Сумманен назвал наставника «Кокколы» Антти Кархулу педофилом.

Оскорбленный соперник говорил, что понимает весь накал страстей, и эмоциональное состояние, но, по его словам, некоторые вещи просто недопустимы. Ранее издание is.if сообщало, что наставник «Кокколы» планировал начать разбирательство, но сделает это позже, потому что сейчас идет плей-офф.

Кроме того, сказанные Сумманеном слова были записаны на видео и выложены в интернет. Тогда лига дисквалифицировала тренера на восемь матчей и оштрафовала на 4 000 евро. Как сообщает портал sports.ru, если на суде, который пройдет 16 января, его вновь признают виновным, то Сумманен заплатит еще один штраф.

Напомним, что 9 сентября бывший тренер «Авангарда» был участником драки. Возле стриптиз-клуба в Хельсинках Раймо избил мужчину. Он нанес ему около 10 ударов. Инцидент также был записан на видео и выложен в сеть.

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