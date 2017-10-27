Бывший тренер «Авангарда» Раймо Сумманен пойдет под суд
Заседание по делу финна пройдет 16 января.
Заседание по делу финна пройдет 16 января.
Финский тренер понесет наказание за оскорбление соперника.
В марте текущего года, во время матчей четвертьфинальной серии второй финской лиги Раймо Сумманен назвал наставника «Кокколы» Антти Кархулу педофилом.
Оскорбленный соперник говорил, что понимает весь накал страстей, и эмоциональное состояние, но, по его словам, некоторые вещи просто недопустимы. Ранее издание is.if сообщало, что наставник «Кокколы» планировал начать разбирательство, но сделает это позже, потому что сейчас идет
Кроме того, сказанные Сумманеном слова были записаны на видео и выложены в интернет. Тогда лига дисквалифицировала тренера на восемь матчей и оштрафовала на 4 000 евро. Как сообщает портал sports.ru, если на суде, который пройдет 16 января, его вновь признают виновным, то Сумманен заплатит еще один штраф.
Напомним, что 9 сентября бывший тренер «Авангарда» был участником драки. Возле