Бывший тренер «Авангарда» Раймо Сумманен пойдет под суд

Финский тренер понесет наказание за оскорбление соперника.

В марте текущего года, во время матчей четвертьфинальной серии второй финской лиги Раймо Сумманен назвал наставника «Кокколы» Антти Кархулу педофилом.

Оскорбленный соперник говорил, что понимает весь накал страстей, и эмоциональное состояние, но, по его словам, некоторые вещи просто недопустимы. Ранее издание is.if сообщало, что наставник «Кокколы» планировал начать разбирательство, но сделает это позже, потому что сейчас идет плей-офф.

Кроме того, сказанные Сумманеном слова были записаны на видео и выложены в интернет. Тогда лига дисквалифицировала тренера на восемь матчей и оштрафовала на 4 000 евро. Как сообщает портал sports.ru, если на суде, который пройдет 16 января, его вновь признают виновным, то Сумманен заплатит еще один штраф.