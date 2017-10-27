С улицы Омска неизвестные украли дорогостоящие кустарники туи

Кража произошла на аллее парка, находящегося близ ДК им. Малунцева. На прошлой неделе, 17-го октября, в полицию обратилась директор ООО «Ландшафт Омск». Она заявила, что ночью неизвестные на проспекте Культуры выкопали восемь кустарников туи.