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07:21 (мск), источник: Om1.ru

С улицы Омска неизвестные украли дорогостоящие кустарники туи

Любители дармовой флоры выкопали восемь кустов и увезли в неизвестном направлении.

Кража произошла на аллее парка, находящегося близ ДК им. Малунцева. На прошлой неделе, 17-го октября, в полицию обратилась директор ООО «Ландшафт Омск». Она заявила, что ночью неизвестные на проспекте Культуры выкопали восемь кустарников туи.

Сумма ущерба составила почти 42 тысячи рублей. Как стало известно Om1.ru, вчера по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски любителей дармовой флоры.

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