Неизвестные подожгли в Омске пивной магазин

Пожар магазина пенных напитков произошел сегодня ночью. В 4:02 сработала пожарная сигнализация в одном из магазинов пива на улице Завертяева.

К месту происшествия направились 7 спасателей и 2 пожарных машины. Когда пожарные прибыли, внутри магазина уже полыхало пламя.

Распространение огня удалось остановить меньше, чем за 15 минут, а полностью потушить пожар — к 5 утра. В итоге огонь сильно повредил потолок, стены, оборудование и различные материальные ценности.

Пресс-служба ГУ МЧС:

— Следственно-оперативная группа устанавливает сумму материального ущерба. Пострадавших нет.