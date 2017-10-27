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07:20 (мск), источник: Om1.ru

Неизвестные подожгли в Омске пивной магазин

Пожар произошел ночью, поэтому никто не пострадал.

Пожар магазина пенных напитков произошел сегодня ночью. В 4:02 сработала пожарная сигнализация в одном из магазинов пива на улице Завертяева.

К месту происшествия направились 7 спасателей и 2 пожарных машины. Когда пожарные прибыли, внутри магазина уже полыхало пламя.

Распространение огня удалось остановить меньше, чем за 15 минут, а полностью потушить пожар — к 5 утра. В итоге огонь сильно повредил потолок, стены, оборудование и различные материальные ценности.

Пресс-служба ГУ МЧС:

 — Следственно-оперативная группа устанавливает сумму материального ущерба. Пострадавших нет.

По предварительной версии, пожар начался не случайно, некто магазин поджег. Поиском виновника занялись сотрудники правоохранительных органов.

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