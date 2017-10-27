За смерть по неосторожности осудили мастера НовЭЗа

Искитимский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мастера смесильно-прессового цеха Новосибирского электродного завода. Он признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Однако руководство завода считает ситуацию неоднозначной.

Напомним, несчастный случай произошел 2 июня 2016 года. Тогда потерпевший на своем рабочем месте в смесильно-прессовом цехе ЗАО «ЭМП-НовЭЗ» выполнял задание, данное ему мастером по дроблению крупногабаритных возвратов производства на гидравлическом прессе. В ходе выполнения работ часть заготовки начала крошиться, и один из кусков отлетел и попал в голову рабочего. В результате ему были причинены телесные повреждения — черепно-мозговая травма, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Смерть потерпевшего наступила в отделении реанимации искитимской городской больницы.

Как сообщили VN.ru в Искитимской межрайонной прокуратуре, судом установлено, что согласно должностной инструкции обязанности по соблюдению требований охраны труда были возложены на мастера цеха. Он их нарушил, допустив своего подчиненного к работе на оборудовании, не отвечающем требованиям охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мастера к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

По информации пресс-службы НовЭЗа, руководство завода с момента инцидента и до сегодняшнего дня не снимает с себя ответственности за несчастный случай и не ставит под сомнение взвешенность судебного решения. Однако считает сложившуюся ситуацию неоднозначной, а вину работника неочевидной. Это подтверждается актом расследования несчастного случая, где в качестве основной причины указаны внутренние дефекты заготовки, которые не были видны при визуальном осмотре.

Кроме того, перед началом работы мастер провел необходимый инструктаж, о чем имеется запись в журнале. Подобный инцидент произошел впервые за всю историю работы оборудования данного участка завода. Суд учел многочисленные положительные характеристики обвиняемого и не лишил его права заниматься профессиональной деятельностью.