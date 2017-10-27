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07:33 (мск), источник: dostup1.ru

Иномарка устроила массовое ДТП на встречке с маршруткой в Челябинске

Авария случилась во время вечернего снегопада.

Две девушки пострадали в аварии с тремя иномарками и маршруткой на Копейском шоссе в Челябинске — предполагаемый виновник ДТП вылетел на встречку во время снегопада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Авария случилась в четверг, 26 октября, около 21.00 у дома по Копейскому шоссе, 35. Молодой водитель Nissan не справился с управлением во время снегопада и вылетел на встречку, прямо в маршрутку № 128 с пассажирами. От удара иномарка изменила направление движения и ударила автомобиль Skoda. После этого автомобиль Kia, движущийся позади, также врезался в маршрутку.

В результате аварии пострадали две девушки-пассажирки 21 и 19 лет. У обеих травмы головы и ушибленные раны лица.

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