После приятной ночи девушки ограбили мужчину в Акмолинской области
Полицейские задержали двух девушек, которые обокрали 43- летнего мужчину в его же квартире, передает patrul.kz.
Полицейские задержали двух девушек, которые обокрали 43- летнего мужчину в его же квартире, передает patrul.kz.
Пострадавший обратился в РОВД с заявлением, о том, что его обокрали две неизвестные девушки.
Инцидент произошел накануне в квартире потерпевшего.
Мужчина утверждает, что случайно познакомился на улице с двумя девушками, и пригласил их к себе. После приятного времяпровождения хозяин квартиры уснул, а женщины в этот момент вытащили деньги из его карманов. Поделив между собой украденное, скрылись. Кражу мужчина обнаружил только утром.
«Сотрудники полиции разыскали и задержали по “горячим следам” двух местных жительниц 25 и 33 лет. Правоохранители вернули мужчине только часть украденных денег, остальную часть подозреваемые успели потратить на личные нужды», ― рассказали в
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».