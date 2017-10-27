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07:29 (мск), источник: Newtimes.kz

После приятной ночи девушки ограбили мужчину в Акмолинской области

Полицейские задержали двух девушек, которые обокрали 43- летнего мужчину в его же квартире, передает patrul.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пострадавший обратился в РОВД с заявлением, о том, что его обокрали две неизвестные девушки.

Инцидент произошел накануне в квартире потерпевшего.

Мужчина утверждает, что случайно познакомился на улице с двумя девушками, и пригласил их к себе. После приятного времяпровождения хозяин квартиры уснул, а женщины в этот момент вытащили деньги из его карманов. Поделив между собой украденное, скрылись. Кражу мужчина обнаружил только утром.

«Сотрудники полиции разыскали и задержали по “горячим следам” двух местных жительниц 25 и 33 лет. Правоохранители вернули мужчине только часть украденных денег, остальную часть подозреваемые успели потратить на личные нужды», ― рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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