После приятной ночи девушки ограбили мужчину в Акмолинской области

Пострадавший обратился в РОВД с заявлением, о том, что его обокрали две неизвестные девушки.

Мужчина утверждает, что случайно познакомился на улице с двумя девушками, и пригласил их к себе. После приятного времяпровождения хозяин квартиры уснул, а женщины в этот момент вытащили деньги из его карманов. Поделив между собой украденное, скрылись. Кражу мужчина обнаружил только утром.