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08:04 (мск), источник: VLADNEWS

Неизвестный мужчина похитил девушку во Владивостоке

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что во Владивостоке на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина напал на девушку и силой усадил ее в автомобиль, после чего скрылся, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, в дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение жительницы краевого центра о неправомерных действиях в отношении девушки в районе остановки общественного транспорта «Покровский парк».

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются необходимые меры по установлению личности и местонахождения участников инцидента.

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