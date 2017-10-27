Неизвестный мужчина похитил девушку во Владивостоке
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.
Накануне в полицию поступило сообщение о том, что во Владивостоке на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина напал на девушку и силой усадил ее в автомобиль, после чего скрылся, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Предпринимаются необходимые меры по установлению личности и местонахождения участников инцидента.