В Новосибирской области «Волга» сбила лошадь и врезалась в самогруз: погиб водитель
Авария произошла ранним утром 27 октября, пассажир отечественного автомобиля госпитализирован, рассказали в МВД.
Авария произошла ранним утром 27 октября, пассажир отечественного автомобиля госпитализирован, рассказали в МВД.
Авария произошла ранним утром 27 октября в Чулымском районе. Автомобиль «Волга» ехал по дороге и сбил лошадь, а затем выехал на встречную полосу и врезался в самогруз.
Водитель «Волги» погиб на месте, пассажир отечественного автомобиля госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.