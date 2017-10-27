На трассе Омск-Тюмень «Приора» влетела в грузовик
Водитель легковушки выехал на встречную полосу.
Водитель легковушки выехал на встречную полосу.
Вчера днем на трассе
Как сообщили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, 21-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал с тремя пассажирами в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу и влетел в большегруз, ехавший по свой полосе.
УГИБДД УМВД по Омской области:
— Водитель нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Вольво».
В итоге пострадал сам водитель, пассажиры и водитель большегруза остались целы. Как уточнили правоохранители, водитель «Приоры» был трезв.