На трассе Омск-Тюмень «Приора» влетела в грузовик

Вчера днем на трассе Омск-Тюмень произошло очередное ДТП — столкнулись легковушка и грузовик. В соцсетях пользователи сети уточнили, авария произошла между населенными пунктами Тавричанка и Степановка.

Как сообщили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, 21-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал с тремя пассажирами в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу и влетел в большегруз, ехавший по свой полосе.

УГИБДД УМВД по Омской области:

— Водитель нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Вольво».

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