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08:06 (мск), источник: Om1.ru

На трассе Омск-Тюмень «Приора» влетела в грузовик

Водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Вчера днем на трассе Омск-Тюмень произошло очередное ДТП — столкнулись легковушка и грузовик. В соцсетях пользователи сети уточнили, авария произошла между населенными пунктами Тавричанка и Степановка.

Как сообщили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, 21-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал с тремя пассажирами в сторону Тюмени, выехал на встречную полосу и влетел в большегруз, ехавший по свой полосе.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — Водитель нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Вольво».

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге пострадал сам водитель, пассажиры и водитель большегруза остались целы. Как уточнили правоохранители, водитель «Приоры» был трезв.

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