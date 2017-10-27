Момент взрыва автомобиля в Башкирии попал в объектив камеры видеонаблюдения

Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, легковой автомобиль ехала медленно, но в один момент резко остановился и из него повалил дым.

«В салоне автомобиля сдетонировал неустановленный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате случившегося он погиб. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по двум статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tfcIqd7aoDA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На месте происшествия побывал и.о. руководителя республиканского Следкома Юрий Русанов и взял расследование под личный контроль. Специалисты назначили ряд экспертиз.