Момент взрыва автомобиля в Башкирии попал в объектив камеры видеонаблюдения

Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, легковой автомобиль ехала медленно, но в один момент резко остановился и из него повалил дым.
«В салоне автомобиля сдетонировал неустановленный предмет, который, предположительно, находился в руках пассажира. В результате случившегося он погиб. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело по двум статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.
На месте происшествия побывал и.о. руководителя республиканского Следкома Юрий Русанов и взял расследование под личный контроль. Специалисты назначили ряд экспертиз.
По данным СМИ, в автомобиле погиб действующий сотрудник МЧС Башкирии Петр Францев, ранен его родной брат Николай.