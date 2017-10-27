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08:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии из-за погоды резко возросло количество ДТП

УФА, 27 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В столице Башкортостана из-за погоды резко увеличилось количество ДТП. По данным ГИБДД, в Уфе за минувшие сутки произошло 100 аварий, в которых пострадали шесть человек.

Массовое ДТП с одним пострадавшим случилось накануне вечером напротив дома № 112 по Индустриальному шоссе. 26-летний водитель за рулем автомашины «Рено Логан», двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справился с рулевым управлением. В результате чего автомашину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашинами «Лада Приора» и «Хундай Гетц». Водителя «Рено» с травмами головы госпитализировали.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», сегодня на дорогах Башкирии образовался снежный накат. В последний день рабочей недели синоптики прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. На отдельных участках дорог автомобилисты столкнутся со снежным накатом, гололедицей.

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