В столице Башкирии из-за погоды резко возросло количество ДТП

Массовое ДТП с одним пострадавшим случилось накануне вечером напротив дома № 112 по Индустриальному шоссе. 26-летний водитель за рулем автомашины «Рено Логан», двигаясь в сторону улицы Сельская Богородская, не справился с рулевым управлением. В результате чего автомашину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашинами «Лада Приора» и «Хундай Гетц». Водителя «Рено» с травмами головы госпитализировали.