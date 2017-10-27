В Самаре офицер УФСИН спас бабушку и внука, тонувших в озере парка Гагарина
По словам руководства, офицер характеризуется только с положительной стороны, поэтому поступить
По словам руководства, офицер характеризуется только с положительной стороны, поэтому поступить
Сотрудник УФСИН России по Самарской области спас бабушку и ее внука, едва не утонувших в озере парка им. Гагарина, сообщает
В выходной день пятилетний ребенок, кормивший вместе с бабушкой уток на озере в парке имени Юрия Гагарина, неожиданно поскользнулся и упал в воду. Место было глубоким. Мальчик начал тонуть. Бросившаяся к нему на помощь бабушка тоже не умела плавать и стала захлебываться.
Крики о помощи и громкий детский плач услышал отдыхавший в парке с семьей майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Недолго думая офицер сбросил куртку и в одежде кинулся в холодную воду. Он доплыл до ребенка и вытащил его на сушу. А затем спас и бабушку.
Бабушку и внука помогли согреть в соседнем кафе. А после Дмитрий довез их на своем автомобиле до города Кинель, где они проживают.
Майор внутренней службы Дмитрий Мишустин добросовестно выполняет обязанности старшего инспектора отдела режима и надзора УФСИН России по Самарской области. По словам его руководства, сотрудник характеризуется только с положительной стороны, поэтому поступить