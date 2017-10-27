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09:00 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре офицер УФСИН спас бабушку и внука, тонувших в озере парка Гагарина

По словам руководства, офицер характеризуется только с положительной стороны, поэтому поступить по-другому не мог.

Сотрудник УФСИН России по Самарской области спас бабушку и ее внука, едва не утонувших в озере парка им. Гагарина, сообщает пресс-служба ведомства.

В выходной день пятилетний ребенок, кормивший вместе с бабушкой уток на озере в парке имени Юрия Гагарина, неожиданно поскользнулся и упал в воду. Место было глубоким. Мальчик начал тонуть. Бросившаяся к нему на помощь бабушка тоже не умела плавать и стала захлебываться.

Крики о помощи и громкий детский плач услышал отдыхавший в парке с семьей майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Недолго думая офицер сбросил куртку и в одежде кинулся в холодную воду. Он доплыл до ребенка и вытащил его на сушу. А затем спас и бабушку.

Бабушку и внука помогли согреть в соседнем кафе. А после Дмитрий довез их на своем автомобиле до города Кинель, где они проживают.

Майор внутренней службы Дмитрий Мишустин добросовестно выполняет обязанности старшего инспектора отдела режима и надзора УФСИН России по Самарской области. По словам его руководства, сотрудник характеризуется только с положительной стороны, поэтому поступить по-другому не мог. Он всегда готов прийти на помощь людям в трудную минуту.

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