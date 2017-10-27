В Самаре офицер УФСИН спас бабушку и внука, тонувших в озере парка Гагарина

Сотрудник УФСИН России по Самарской области спас бабушку и ее внука, едва не утонувших в озере парка им. Гагарина, сообщает пресс-служба ведомства.

В выходной день пятилетний ребенок, кормивший вместе с бабушкой уток на озере в парке имени Юрия Гагарина, неожиданно поскользнулся и упал в воду. Место было глубоким. Мальчик начал тонуть. Бросившаяся к нему на помощь бабушка тоже не умела плавать и стала захлебываться.

Крики о помощи и громкий детский плач услышал отдыхавший в парке с семьей майор внутренней службы Дмитрий Мишустин. Недолго думая офицер сбросил куртку и в одежде кинулся в холодную воду. Он доплыл до ребенка и вытащил его на сушу. А затем спас и бабушку.

Бабушку и внука помогли согреть в соседнем кафе. А после Дмитрий довез их на своем автомобиле до города Кинель, где они проживают.