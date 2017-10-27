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08:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Пьяный хабаровчанин угодил в аварию, пытаясь скрыться от полицейских

Мужчина разбил «Тойоту Платц» своей жены.

Источник: Губерния онлайн

В четверг вечером в Индустриальном районе Хабаровска нетрезвый автолюбитель, пытаясь скрыться от полицейской погони, протаранил попутную иномарку, сообщает портал «Губерния».

Невиновный шофер «Тойоты Премио» двигался по улице Суворова. На перекрестке с проспектом 60-летия Октября мужчина остановился в ожидании разрешающего сигнала светофора. В эту минуту он услышал вой сирен, а затем ощутил мощный удар.

Лихач на «Тойоте Платц», который врезался в «Премио», помчался дальше. С улицы Суворова нарушитель свернул на проспект. За гостиницей «Мечта» нетрезвый автолюбитель попытался оторваться от преследования, заехав на заводскую территорию. Скрыться водителю «Платца» не удалось: он оказался в тупике.

Задержанный шофер седана признался, что иномарку он взял без спроса. Выяснилось, что «Платц» принадлежит жене нарушителя.

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