Пьяный хабаровчанин угодил в аварию, пытаясь скрыться от полицейских
Мужчина разбил «Тойоту Платц» своей жены.
Мужчина разбил «Тойоту Платц» своей жены.
В четверг вечером в Индустриальном районе Хабаровска нетрезвый автолюбитель, пытаясь скрыться от полицейской погони, протаранил попутную иномарку, сообщает портал «Губерния».
Невиновный шофер «Тойоты Премио» двигался по улице Суворова. На перекрестке с проспектом 60-летия Октября мужчина остановился в ожидании разрешающего сигнала светофора. В эту минуту он услышал вой сирен, а затем ощутил мощный удар.
Лихач на «Тойоте Платц», который врезался в «Премио», помчался дальше. С улицы Суворова нарушитель свернул на проспект. За гостиницей «Мечта» нетрезвый автолюбитель попытался оторваться от преследования, заехав на заводскую территорию. Скрыться водителю «Платца» не удалось: он оказался в тупике.
Задержанный шофер седана признался, что иномарку он взял без спроса. Выяснилось, что «Платц» принадлежит жене нарушителя.