В Перми столкнулись сразу три автомобиля. В аварии пострадали водитель и пассажирка двух иномарок.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что ДТП произошло на улице 25 Октября. По предварительным данным, 48-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля Toyota RAV4, в районе № 21 по улице нарушила требования знака 2.4 «Уступи дорогу». В результате автомобиль столкнулся двумя машинами: Mitsubishi Galant и Hyundai Creta.