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08:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми столкнулись сразу три автомобиля

В аварии пострадали водитель и пассажирка двух иномарок.

В Перми столкнулись сразу три автомобиля. В аварии пострадали водитель и пассажирка двух иномарок.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что ДТП произошло на улице 25 Октября. По предварительным данным, 48-летняя женщина, которая находилась за рулём автомобиля Toyota RAV4, в районе № 21 по улице нарушила требования знака 2.4 «Уступи дорогу». В результате автомобиль столкнулся двумя машинами: Mitsubishi Galant и Hyundai Creta.

В аварии пострадали водитель автомобиля Toyota и пассажирка Hyundai Creta. Им назначили амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

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