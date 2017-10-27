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08:36 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Миассе из колодца достали беспомощную женщину

В колодце теплотрассы в Миассе обнаружили лежащую на дне женщину.

Она не могла самостоятельно выбраться, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на поисково-спасательную службу Челябинской области.

Инцидент произошел накануне, 26 октября, возле дома № 34 на улице Орловской. Очевидцы вызвали на место спасателей.

«Женщина, предположительно без определенного места жительства, пребывала в тяжелом состоянии. Сотрудники спасотряда спустились в колодец, извлекли пострадавшую при помощи альпинистского снаряжения и передали сотрудникам скорой помощи», — пояснил ответственный по связям со СМИ Миасского спасотряда областной службы Дмитрий Головин.

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