В Уфе из-за пожара в ванной квартиры эвакуировали пять человек
Пожар произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме по улице Пожарского в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.
Пожар произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме по улице Пожарского в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.
Как оказалось, горели полы в прихожей и ванной комнате двухкомнатной квартиры. Из зоны задымления были эвакуированы пять человек.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание в стиральной машине. В результате пожара пострадали 35-летний мужчина и 15-летний мальчик — с ожогами различной степени они были доставлены в больницу.