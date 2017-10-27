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08:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе из-за пожара в ванной квартиры эвакуировали пять человек

Пожар произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме по улице Пожарского в Уфе, сообщает МЧС Башкирии.

Как оказалось, горели полы в прихожей и ванной комнате двухкомнатной квартиры. Из зоны задымления были эвакуированы пять человек.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание в стиральной машине. В результате пожара пострадали 35-летний мужчина и 15-летний мальчик — с ожогами различной степени они были доставлены в больницу.

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