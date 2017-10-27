В Уфе из-за пожара в ванной квартиры эвакуировали пять человек

Как оказалось, горели полы в прихожей и ванной комнате двухкомнатной квартиры. Из зоны задымления были эвакуированы пять человек.



Предварительная причина пожара — короткое замыкание в стиральной машине. В результате пожара пострадали 35-летний мужчина и 15-летний мальчик — с ожогами различной степени они были доставлены в больницу.