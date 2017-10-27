Тела молдавских пилотов и инженеров, погибших в Кот-д’Ивуаре, доставили в Кишинев

Похороны погибших оплатит авиакампания Valan International Cargo Charter. Помощь родным предоставит и Министерство иностранных дел.



«Это большая трагедия для всех нас. Со стороны министерства мы сделаем все возможное, чтобы помочь», — сказал сотрудник МИДЕИ Анатолий Чобану.



На следующей неделе в Кот-д’Ивуар отправится молдавская экспертная группа.



«Нужно было подготовить документы, сделать вакцинацию против некоторых болезней, после которой должно пройти 10 дней. Сразу после этого они вылетят на место», — сказал сотрудник консульского отдела МИДЕИ Сергей Одайник.



Авиакатастрофа в Кот-д’Ивуаре произошла 14 октября. В ней погибли четверо граждан Молдовы — двое пилотов, механик и бортинженер. Ещё двое пострадали. Предварительная версия причины крушения — неблагоприятные метеоусловия.