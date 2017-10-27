В Самаре в продуктовом магазине незаконно проводились азартные онлайн-игры

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Самары совместно с региональной молодежной общественной организацией «Студенческий совет Самарской области», в одной из торговых точек выявлен факт организации незаконной игорной деятельности, сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что в торговом павильоне «Продукты «Браво», расположенном в доме № 487 «А» на проспекте Карла Маркса, установлен терминал, с помощью которого посетителям магазина предоставлялась возможность принять участие в азартных онлайн-играх.

Незаконная игорная деятельность пресечена, игровой терминал из торговой точки изъят.