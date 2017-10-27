В Октябрьске спасатели эвакуировали рыбаков с острова
В четверг, 26 октября, в 16:50 на спасательную станцию ПСО Октябрьска поступил сигнал о происшествии на воде, сообщает
В четверг, 26 октября, в 16:50 на спасательную станцию ПСО Октябрьска поступил сигнал о происшествии на воде, сообщает
В Приволжском районе, в результате повреждения корпуса надувной лодки, двое мужчин были вынуждены высадиться на острове Зеленя в русле реки Волга. Стало понятно, что самостоятельно вернуться домой не получится. И они обратились за помощью к спасателям.
К месту происшествия был направлен спасательный катер. В 17:05 мужчины поднялись на борт спасательного катера, затем их доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась.