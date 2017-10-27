В ДТП на Арамильском тракте пострадали 3 человека
Столкнулись две легковушки.
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Столкнулись две легковушки.
Утром 27 октября на Арамильском тракте лоб в лоб столкнулись Geely и ВАЗ-2104. «Четверка» получила сильные повреждения.
Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, виновником аварии стал водитель отечественной легковушки. Он не справился с управлением на скользкой дороге, и машину занесло на встречную полосу.
Водителя ВАЗа и двух его пассажиров госпитализировали. Водитель иномарки не пострадал.