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08:58 (мск), источник: Новости Перми

14-летняя модель из Перми умерла в Шанхае

Девочка была госпитализирована с высокой температурой 25 октября. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но родные и близкие до последнего надеялись на ее выздоровление.

27 октября в три часа ночи по московскому времени в шанхайской больнице скончалась 14-летняя модель из Перми Влада Д. Как сообщила директор модельного агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева, согласно первому, но еще неподтвержденному диагнозу, у Влады был менингит.

Напомним, 25 октября Влада Д., которая работала моделью в Шанхае, попала в больницу с 40-градусной температурой. Врачи подозревали интоксикацию. Состояние подростка было тяжелым. Девочку подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Мама Влады Оксана Д. в срочном порядке начала собирать документы и деньги для поездки к дочери.

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