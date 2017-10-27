14-летняя модель из Перми умерла в Шанхае

27 октября в три часа ночи по московскому времени в шанхайской больнице скончалась 14-летняя модель из Перми Влада Д. Как сообщила директор модельного агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева, согласно первому, но еще неподтвержденному диагнозу, у Влады был менингит.



Напомним, 25 октября Влада Д., которая работала моделью в Шанхае, попала в больницу с 40-градусной температурой. Врачи подозревали интоксикацию. Состояние подростка было тяжелым. Девочку подключили к аппарату жизнеобеспечения.



Мама Влады Оксана Д. в срочном порядке начала собирать документы и деньги для поездки к дочери.