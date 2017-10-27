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09:03 (мск), источник: УралПолит.ру

​Пожар вспыхнул на стройплощадке у башни Исеть

ЕКАТЕРИНБУРГ, ИА УралПолит.Ru. Строительный вагончик горит на строительной площадке около башни Исеть. Жертв нет.

«На улице Бориса Ельцина, 1 горит строительный вагончик. Площадь пожара — 18 квадратных метров», — сообщила «УралПолит.Ru» сотрудница пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Она добавила, что погибших и пострадавших в результате пожара нет.

По ее словам, на месте работают огнеборцы на трех пожарных машинах.

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