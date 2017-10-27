Пьяный дебошир разгромил отделение скорой помощи в Кыштыме

Инцидент произошел сегодня 26 октября. О нем стало известно из социальных сетей. По словам очевидцев, пьяный хулиган крушил все, что попадалась на его пути и выламывал двери. Один водитель скорой находится в травматологии с черепно-мозговой травмой, другой водитель получил легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин.

«Оказалось он пытался вызвать скорую своей пьяной подруге, которая якобы была беременна. Вызывал агрессивно, но адрес назвать забыл. Вследствие чего, бригада к нему не приехала. После инцидента скорая вместе с полицией все же подъехала на уже известный адрес, где увидели спящую, пьяную женщину, которая сказала, что никого она не вызывала, скорая ей не нужна, и вообще она хочет спать», — сообщает сотрудница скорой Ирина Колосова.