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09:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Пьяный дебошир разгромил отделение скорой помощи в Кыштыме

Пьяный дебошир разгромил отделение скорой помощи в Кыштыме (Челябинская область). Он взбесился, что медики не приехали на вызов к его подруге.

Инцидент произошел сегодня 26 октября. О нем стало известно из социальных сетей. По словам очевидцев, пьяный хулиган крушил все, что попадалась на его пути и выламывал двери. Один водитель скорой находится в травматологии с черепно-мозговой травмой, другой водитель получил легкие телесные повреждения в виде гематом и ссадин.

После срабатывания тревожной кнопки приехали сотрудники полиции и задержали дебошира.

«Оказалось он пытался вызвать скорую своей пьяной подруге, которая якобы была беременна. Вызывал агрессивно, но адрес назвать забыл. Вследствие чего, бригада к нему не приехала. После инцидента скорая вместе с полицией все же подъехала на уже известный адрес, где увидели спящую, пьяную женщину, которая сказала, что никого она не вызывала, скорая ей не нужна, и вообще она хочет спать», — сообщает сотрудница скорой Ирина Колосова.

В пресс-службе УМВД России по Челябинской области факт дебоша подтвердили. И подробную информацию пообещали предоставить позже.

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Пьяный дебошир разгромил отделение скорой помощи в Кыштыме
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