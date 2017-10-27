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09:29 (мск), источник: Интерфакс

Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ходят с увеличенными интервалами

Москва. 27 октября. ИНТЕРФАКС-МОСКВА Большое число пассажиров скопилось в утренний час пик на станциях южного участка Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, передал корреспондент «Интерфакса».

По данным на 8:30, поезда на линии в сторону центра ходят с увеличенными интервалами, до 4−5 минут.

Напряженная ситуация с посадкой пассажиров наблюдается, в частности, на станциях «Кузьминки», «Текстильщики» и «Рязанский проспект», где на платформах скопились толпы людей.

Пассажиров по громкой связи информируют о движении поездов в сторону центра с увеличенными интервалами.

«Интерфакс» не располагает комментарием столичного метрополитена о ситуации на Таганско-Краснопресненской линии.

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