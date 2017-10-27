Поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро ходят с увеличенными интервалами

По данным на 8:30, поезда на линии в сторону центра ходят с увеличенными интервалами, до 4−5 минут.

Напряженная ситуация с посадкой пассажиров наблюдается, в частности, на станциях «Кузьминки», «Текстильщики» и «Рязанский проспект», где на платформах скопились толпы людей.

Пассажиров по громкой связи информируют о движении поездов в сторону центра с увеличенными интервалами.