На переезде в Ивделе поезд смял легковушку

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 08:00. Автоледи 1978 года рождения за рулем отечественной легковушки выехала на рельсы на запрещающий сигнал, когда по пути двигался поезд в составе локомотива и шести вагонов.

«В результате ДТП женщина водитель получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась еще одна женщина. Она также госпитализирована в больницу, где ее осматривают врачи», — отмечается в сообщении.

По словам машиниста, он заметил эту машину еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной. ВАЗ остановился перед знаком «Стоп», но в непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение.