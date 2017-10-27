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09:16 (мск), источник: ЕАН

На переезде в Ивделе поезд смял легковушку

На железнодорожном переезде в ивдельском поселке Гидролизный товарняк врезался в ВАЗ-2111, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, авария произошла сегодня около 08:00. Автоледи 1978 года рождения за рулем отечественной легковушки выехала на рельсы на запрещающий сигнал, когда по пути двигался поезд в составе локомотива и шести вагонов.

«В результате ДТП женщина водитель получила серьезные травмы и была госпитализирована в больницу. Вместе с ней в автомобиле на переднем пассажирском сидении находилась еще одна женщина. Она также госпитализирована в больницу, где ее осматривают врачи», — отмечается в сообщении.

По словам машиниста, он заметил эту машину еще на подъезде к переезду, так как автомобильная дорога идет рядом с железнодорожной. ВАЗ остановился перед знаком «Стоп», но в непосредственной близости от поезда автомобиль начал движение.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения автомобиль получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит.

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