В Краснодаре потушили пожар в частном доме
Сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на улице Казачьей, 98 в краевом центре поступило на пульт диспетчера
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Сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме на улице Казачьей, 98 в краевом центре поступило на пульт диспетчера
К месту пожара были направлены 31 человек и 10 единиц техники.
Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров. Полная ликвидация пожара заняла около часа.
Пострадавших нет, сообщает «Югополису»