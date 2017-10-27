По делу о смерти жителя Нижнего Тагила арестовали троих полицейских

Как сообщалось ранее, 3 октября в одной из нижнетагильских больниц скончался местный житель Станислав Головко. По словам адвоката Алексея Бушмакова, мужчина был доставлен в медучреждение из городского отдела полиции № 17, где находился, по информации юриста, с 27 по 30 сентября. По факту возбудили уголовное дело. Были задержаны двое сотрудников указанного отдела полиции. Им предъявили обвинение и арестовали их. Позже задержали еще одного сотрудника МВД.