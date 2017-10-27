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10:13 (мск), источник: РИА Новости

По делу о смерти жителя Нижнего Тагила арестовали троих полицейских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Арестован третий полицейский, проходящий по делу о смерти жителя Свердловской области, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Дзержинского районного суда Нижнего Тагила.

Как сообщалось ранее, 3 октября в одной из нижнетагильских больниц скончался местный житель Станислав Головко. По словам адвоката Алексея Бушмакова, мужчина был доставлен в медучреждение из городского отдела полиции № 17, где находился, по информации юриста, с 27 по 30 сентября. По факту возбудили уголовное дело. Были задержаны двое сотрудников указанного отдела полиции. Им предъявили обвинение и арестовали их. Позже задержали еще одного сотрудника МВД.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 14 дней — до 7 декабря включительно», — сказала представитель инстанции.

Все арестованные проходят по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «превышение должностных полномочий».

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